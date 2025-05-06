Новая платформа и 375 сил в «топе»: представлен Jeep Compass третьего поколения

Снаружи Compass новой генерации обрел черты современных Jeep. Сохранилась фирменная решетка (или заглушка у электрокара) с семью элементами, теперь соединенная с зауженной диодной оптикой. Силуэт стал более угловатым; брутальности добавляют «квадратные» колесные арки и неокрашенный пластик по периметру.

Увеличились габариты: длина подросла на 150 миллиметров, до 4550, колесная база прибавила 160 миллиметров, до 2795. Благодаря этому стало на 55 миллиметров больше места для ног пассажиров второго ряда. Объем багажника вырос на 45 литров, до 550, есть и множество мест для хранения мелочей в салоне.

Дорожный просвет у полноприводного кроссовера составляет 200 миллиметров, углы въезда и съезда — 27 и 31 градус соответственно. Самые крупные колесные диски в ассортименте — 20-дюймовые.