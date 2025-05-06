Новая платформа и 375 сил в «топе»: представлен Jeep Compass третьего поколения

Новая платформа и 375 сил в «топе»: представлен Jeep Compass третьего поколенияЗаказы на вседорожник итальянской сборки уже принимаются
Снаружи Compass новой генерации обрел черты современных Jeep. Сохранилась фирменная решетка (или заглушка у электрокара) с семью элементами, теперь соединенная с зауженной диодной оптикой. Силуэт стал более угловатым; брутальности добавляют «квадратные» колесные арки и неокрашенный пластик по периметру.
Увеличились габариты: длина подросла на 150 миллиметров, до 4550, колесная база прибавила 160 миллиметров, до 2795. Благодаря этому стало на 55 миллиметров больше места для ног пассажиров второго ряда. Объем багажника вырос на 45 литров, до 550, есть и множество мест для хранения мелочей в салоне.
Дорожный просвет у полноприводного кроссовера составляет 200 миллиметров, углы въезда и съезда — 27 и 31 градус соответственно. Самые крупные колесные диски в ассортименте — 20-дюймовые.
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Внутри установлен новый дисплей мультимедийной системы диагональю 16 дюймов, под которым расположился ряд физических кнопок. Цифровая «приборка» 10-дюймовая, а программное обеспечение обновляется «по воздуху».
Поскольку дебютировала европейская версия, в гамме исключительно «зеленые» установки. Базовый «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором развивает 145 лошадиных сил, подзаряжаемый — 195 сил. Электрокар с моноприводом оснащается единственным мотором мощностью 213 сил, а топовый полноприводный вариант — дополнительным агрегатом на задней оси, увеличивающим суммарную отдачу до 375 сил. Jeep утверждает, что крутящий момент «на колесах» достигает 3100 Нм.
Максимальный запас хода электрической версии — 650 километров, причем пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно будет за полчаса, используя 160-киловаттную станцию.
Первым в продаже появится исполнение Jeep Compass First Edition, которому положены «младшие» гибридная либо электрическая установки. Такой кроссовер оборудован матричными фарами, 20-дюймовыми колесными дисками, системой выбора режимов езды Select Terrain и дополнительной защитой кузова. Также заявлен автопилот второго уровня, а за доплату могут установить сиденья с вентиляцией и массажем. Заказы на «приветственную» версию уже принимаются, цена — от 41 тысячи евро (3,8 миллиона рублей).
Производство нового Compass наладят на предприятии Stellantis в итальянском Мельфи. Позже свет увидит версия для США, у которой, возможно, в гамме будет вариант с «чистым» ДВС.