Новейший Jeep с начинкой Peugeot-Citroen полностью раскрыт до премьеры

Светотехника с диодными линиями ходовых огней во всю ширину кузова, неокрашенный обвес по периметру кузова, износостойкие отделочные материалы в салоне, — дизайнеры Jeep пытались найти баланс между практичностью и модой. Под тачскрином медиасистемы остались аналоговые кнопки и шайба, есть физические клавиши и на центральном тоннеле. Скорее всего новинка будет унифицирована по технике с Citroen C5 Aircross.