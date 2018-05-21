Компания подвела итоги ежегодного конкурса Drive for Design

Пульс

Школьники нарисовали для Jeep внедорожники будущего

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21 мая 2018

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подвел итоги шестого ежегодного конкурса дизайна Drive for Design, участникам которого предложили придумать, как будет выглядеть внедорожник Jeep Wrangler в 2030 году. Победителями стали школьники из Майами и Буффало.

Первое место присудили учащемуся Design and Architecture High School Эдуарду Крету. Он представил культовый внедорожник в виде футуристического Jeep Wrangler DJ. Особенностью концепт-кара стал дисплей, установленный вместо решетки радиатора, и люминесцентная окантовка кузова.

Второе место получила работа Эмили Брайсон. Она представила эскиз прототипа Jeep Wrangler Victus, разработанного для эксплуатации в холодном климате. Концепт-кар выполнен с стилистике оригинального Wrangler, однако отличается защитными накладками на стеклах и новым багажным отсеком.

Третьим стал Джинхо Со с купеобразным концепт-каром, который о внедорожнике текущего поколения напоминает лишь высоким дорожным просветом и смонтированным на крыше дополнительным багажным отсеком.

В 2017 году победителем конкурса Drive for Design стал Дэвис Кунсельман, учащийся средней школы Mount de Sales Academy. Он нарисовал дизайн будущей модели Dodge под названием Fusion.

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