Jeep попросил школьников придумать Wrangler будущего

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале шестого ежегодного конкурса дизайна Drive for Design, в котором могут принять учащиеся 10-11 классов. В этом году им предложено придумать, как будет выглядеть внедорожник Jeep Wrangler образца 2030 года.

Присланные работы будут проходить первоначальную проверку членами жюри — сотрудниками Центра продуктового дизайна американского офиса FCA. Заявки оценят по мастерству исполнения, качеству дизайна, иллюстрациям и оригинальности. Победителя назовут 4 мая текущего года.

Призом конкурса станет посещение Центра продуктового дизайна марки, двухнедельные курсы «Автомобильный дизайн» в Технологическом университете Лоуренса, а также билеты на выставку автомобильного дизайна EyesOn Design.

Работа победителя конкурса 2017 года. Задание — разработать дизайн будущей модели Dodge.

В 2017 году победителем конкурса Drive for Design стал Дэвис Кунсельман, учащийся средней школы Mount de Sales Academy. Он нарисовал дизайн будущей модели Dodge под названием Fusion. В 2016 первое место получила работа Бена Трейнена из Archbishop Moeller High School.

Дизайн «заряженной» модели Dodge от победителя конкурса 2016 года.

Крупные производители неоднократно привлекают студентов и школьников старших классов к работы над новым дизайном и даже машинами. Одной из послених разработок в этой области стало электрическое багги Kite, построенное группой студентов Европейского института дизайна (IED) для Hyundai. Новинку в статусе концепта представят 6 марта в Женеве.