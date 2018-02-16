Альянс FCA объявила о начале ежегодного конкурса Drive for Design

Пульс

Jeep попросил школьников придумать Wrangler будущего

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16 февраля 2018

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале шестого ежегодного конкурса дизайна Drive for Design, в котором могут принять учащиеся 10-11 классов. В этом году им предложено придумать, как будет выглядеть внедорожник Jeep Wrangler образца 2030 года.

[Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас](https://motor.ru/lab/allaboutwrangler.htm)

Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас

Присланные работы будут проходить первоначальную проверку членами жюри — сотрудниками Центра продуктового дизайна американского офиса FCA. Заявки оценят по мастерству исполнения, качеству дизайна, иллюстрациям и оригинальности. Победителя назовут 4 мая текущего года.

Призом конкурса станет посещение Центра продуктового дизайна марки, двухнедельные курсы «Автомобильный дизайн» в Технологическом университете Лоуренса, а также билеты на выставку автомобильного дизайна EyesOn Design.

Работа победителя конкурса 2017 года. Задание — разработать дизайн будущей модели Dodge.

Работа победителя конкурса 2017 года. Задание — разработать дизайн будущей модели Dodge.

В 2017 году победителем конкурса Drive for Design стал Дэвис Кунсельман, учащийся средней школы Mount de Sales Academy. Он нарисовал дизайн будущей модели Dodge под названием Fusion. В 2016 первое место получила работа Бена Трейнена из Archbishop Moeller High School.

Дизайн «заряженной» модели Dodge от победителя конкурса 2016 года.

Дизайн «заряженной» модели Dodge от победителя конкурса 2016 года.

Крупные производители неоднократно привлекают студентов и школьников старших классов к работы над новым дизайном и даже машинами. Одной из послених разработок в этой области стало электрическое багги Kite, построенное группой студентов Европейского института дизайна (IED) для Hyundai. Новинку в статусе концепта представят 6 марта в Женеве.

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