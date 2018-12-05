Jeep Wrangler и Fiat Panda получили за краш-тесты одну звезду на двоих

Новый Jeep Wrangler по итогам краш-тестов получил одну звезду. Испытатели назвали слабой защиту грудной клетки водителя, а также недостаточной защиту ног при фронтальном столкновении со смещением о деформируемый барьер и низкой защиту груди заднего пассажира при лобовом ударе во всю ширину кузова.
Видео: Euro NCAP
Нагрузки не выдержали соединения передней стойки и силовой балки передней панели. Кроме того, на выставление низкой оценки повлияло отсутствие креплений для детского сиденья на переднем кресле и по центру второго ряда, а также травмоопасный для пешехода капот.
Ноль звезд и звание второй машины в истории Euro NCAP с таким рейтингом получил Fiat Panda. Первой тоже был Fiat, но модель Punto. Защиту водителя и взрослых пассажиров в Panda оценили в 17,4 балла (45 процентов) из-за высокой вероятности травм головы и грудной клетки при фронтальных столкновениях.
Низкой оказалась и защита заднего пассажира от хлыстовой травмы. За защиту детей компактвэн получил ноль баллов из 24 возможных; при боковом и лобовом ударе манекены шести и десятилетнего ребенка получили сильные травмы головы.
При этом все остальные модели, принявшие участие в испытании, получили по пять звезд. Среди них: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60 и Volvo S60.