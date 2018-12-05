Jeep Wrangler и Fiat Panda получили за краш-тесты одну звезду на двоих

Низкой оказалась и защита заднего пассажира от хлыстовой травмы. За защиту детей компактвэн получил ноль баллов из 24 возможных; при боковом и лобовом ударе манекены шести и десятилетнего ребенка получили сильные травмы головы.

При этом все остальные модели, принявшие участие в испытании, получили по пять звезд. Среди них: Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60 и Volvo S60.