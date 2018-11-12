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11:38

Стало известно имя пикапа на базе Jeep Wrangler

По слухам, модель воскресит имя Gladiator

На сайте Jeep Scrambler Forum раскрыли торговое название пикапа на базе внедорожника Wrangler. Судя по скриншоту с официального сайта производителя, новинка воскресит имя Gladiator, которое последний раз использовалось на концепт-каре в 2005 году.

Сначала предполагалось, что модель получит название Scrambler в честь одноименного пикапа, который выпускался до 1986 года. Однако руководство Jeep приняло решение вернуться к историческому обозначению и возродить имя Gladiator — так называли полноразмерные пикапы на платформе Wagoneer. Модель выпускалась с 1962 по 1988 год и легла в основу первого послевоенного грузовика армии США.

1962–70 Jeep Gladiator

В 2005 году на автосалоне в Детройте Jeep представил концептуальный пикап Gladiator с раздвижной грузовой платформой и съемной брезентовой крышей. Внедорожник оснастили двумя рядами сидений, шестиступенчатой «механикой» и 2,8-литровым дизелем мощностью 165 лошадиных сил.

Концептуальный Jeep Gladiator образца 2005 года.

Последний пикапа в линейке Jeep —Comanche. Модель выпускалась вплоть до 1992 года. Внедорожник был доступен с задним или полным приводом и двумя вариантами длины грузовой платформы. В основе «Команча» лежала платформа Cherokee c пружинной подвеской спереди и рессорами сзади.

Источник: Jeep Scrambler Forum
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