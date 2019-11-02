Безумный пикап Jeep мощностью свыше 1000 сил покажут на закрытой выставке

Кроме того, инженеры Hennessey заменили штатную подвеску на внедорожный комплект пружин King с 152-миллиметровым увеличением клиренса, усилили трансмиссию, заводские шины уступили место покрышкам BFGoodrich. Таким образом общий дорожный просвет Gladiator Maximus превышает 400 миллиметров, что не мешает вездеходу разгоняться до сотни за четыре секунды — быстрее, чем BMW X5 M уходящего поколения F85.