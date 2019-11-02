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18:59

Безумный пикап Jeep мощностью свыше 1000 сил покажут на закрытой выставке

Gladiator Maximus отличился 40-сантиметровым клиренсом, обвесом и форсированным мотором

© Hennessey
Американское ателье Hennessey поделилось изображениями финальной версии 1000-сильного пикапа Gladiator. Увидеть высокопроизводительный вездеход вживую можно будет на следующей неделе в Лас-Вегасе на фестивале специального оборудования SEMA 2019.

Тюнинг-мастерская Hennessey взяла за основу обычный пикап Gladiator, но место стандартной 3,6-литровой 289-сильной бензиновой «шестёрки» под капотом занял 6,2-литровый наддувный V8 Hellcat. Благодаря модернизированной топливной системе, доработке программного обеспечения двигателя, замене выхлопа и установке более производительной системы охлаждения отдачу удалось довести до 1014 лошадиных сил и 1264 Нм крутящего момента!

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Фото: Hennessey

Кроме того, инженеры Hennessey заменили штатную подвеску на внедорожный комплект пружин King с 152-миллиметровым увеличением клиренса, усилили трансмиссию, заводские шины уступили место покрышкам BFGoodrich. Таким образом общий дорожный просвет Gladiator Maximus превышает 400 миллиметров, что не мешает вездеходу разгоняться до сотни за четыре секунды — быстрее, чем BMW X5 M уходящего поколения F85.

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Фото: Hennessey

Внешне Gladiator Hennessey выделяется нестандартными силовыми бамперами, дополнительным светодиодным освещением, «выпадающими» подножками и перешитым салоном с логотипами ателье.

Известно, что «заряженный» пикап будет выпущен ограниченным тиражом из 24 экземпляров. Начальная цена уже объявлена: базовый Maximus обойдётся в 225 тысяч долларов (около 14,3 миллиона рублей), в 4,5 раза дороже максимально оснащённого «обычного» Jeep Gladiator.