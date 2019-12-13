Jeep Gladiator готовится к выходу на российский рынок

Пикап Gladiator, построенный на базе Jeep Wrangler, появился на домашнем рынке в конце прошлого года. В США автомобиль можно приобрести с бензиновой «шестеркой» объемом 3,6 литра мощностью 289 лошадиных сил, а со следующего года появится и дизельная модификация с 264-сильным трехлитровым двигателем. Пару агрегатам составляет восьмидиапазонный автомат.
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Через полгода после появления автомобиля в продаже Jeep был вынужден был приостановить реализацию из-за обнаруженного заводского дефекта карданного вала. Вместе с тем компания провела отзыв почти 3,5 тысячи уже проданных пикапов, выпущенных в период с 15 декабря 2018 года по 25 июня 2019 года.
Производство Jeep Gladiator налажено на предприятии в штате Огайо. По данным Carsalesbase.com, в третьем квартале 2019 года в США модель разошлась в количестве 16,1 тысячи экземпляров. С 2020 года Gladiator появится на австралийском рынке.