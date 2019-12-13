Jeep Gladiator готовится к выходу на российский рынок

В открытой базе Роспатента появились изображения и информация о пикапе Jeep Gladiator. Сам по себе документ еще не гарантирует, что американский бренд привезет новинку в Россию, однако представители марки ранее заявляли о готовности вывести Gladiator на рынок в 2020 году.