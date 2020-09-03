17:33

Гибрид и семь экранов в салоне: представлен возрождённый Jeep Grand Wagoneer

Впервые в истории Grand Wagoneer предложат в трёхрядом исполнении

Jeep Grand Wagoneer Concept © Jeep
Лиза Будрина
Компания Jeep представила возрождённый Grand Wagoneer: трёхрядний гибрид с семью экранами в салоне пока находится в статусе концепта. Однако серийную версию долго ждать не придётся – её рассекретят уже в следующем году.

Технических подробностей пока немного: для будущего Grand Wagoneer заявлены сразу три системы полного привода и пневматическая подвеска Quadra-Lift. О силовых агрегатах в компании не говорят, лишь намекают, что внедорожник сможет похвастаться «превосходной динамикой». Кроме того, модели пообещали гибридную модификацию с возможностью подзарядки от обычной сети.

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Что же касается представленного концепта, то он выглядит максимально приближенным к серийному варианту. Впрочем, по пути на конвейер внедорожник может лишиться 24-дюймовых дисков (скорее всего, предложат более скромный вариант), рейлингов с отделкой из тикового дерева и полностью стеклянной крыши как минимум в базовых вариантах.

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Зато у семи экранов в салоне все шансы перекочевать на серийный Grand Wagoneer. Четыре дисплея установлены спереди: это 12,3-дюймовая приборная панель, пара экранов по центру диагональю 12,1 дюйма (верхний, отвечающий за мультимедийную систему Uconnect 5) и 10,25 дюйма (нижний, с помощью которого можно управлять функциями комфорта), а также 10,25-дюймовый тачскрин для пассажира переднего ряда. Ещё три экрана сзади: каждому из пассажиров второго ряда полагается по персональному 10,1-дюймовому дисплею, а между «капитанскими» креслами установлен общий планшет диагональю 10,25 дюйма.

Среди других необычных опций аудиосистема с 23 динамиками от фирмы McIntosh, специализирующейся на премиальных акустических системах ручной сборки. Прежде эта компания с автопроизводителями не сотрудничала. Вероятно, такая «музыка» будет доступна только для самых дорогих версий серийного Grand Wagoneer.

Производство модели наладят на заводе в Детройте в честь этого на крышу концепта нанесли карту города. На рынке будущему Jeep Grand Wagoneer предстоит конкурировать с премиальными внедорожниками Mercedes-Benz GLS и Range Rover.