Гибрид и семь экранов в салоне: представлен возрождённый Jeep Grand Wagoneer

Зато у семи экранов в салоне все шансы перекочевать на серийный Grand Wagoneer. Четыре дисплея установлены спереди: это 12,3-дюймовая приборная панель, пара экранов по центру диагональю 12,1 дюйма (верхний, отвечающий за мультимедийную систему Uconnect 5) и 10,25 дюйма (нижний, с помощью которого можно управлять функциями комфорта), а также 10,25-дюймовый тачскрин для пассажира переднего ряда. Ещё три экрана сзади: каждому из пассажиров второго ряда полагается по персональному 10,1-дюймовому дисплею, а между «капитанскими» креслами установлен общий планшет диагональю 10,25 дюйма.

Среди других необычных опций – аудиосистема с 23 динамиками от фирмы McIntosh, специализирующейся на премиальных акустических системах ручной сборки. Прежде эта компания с автопроизводителями не сотрудничала. Вероятно, такая «музыка» будет доступна только для самых дорогих версий серийного Grand Wagoneer.