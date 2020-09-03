Гибрид и семь экранов в салоне: представлен возрождённый Jeep Grand Wagoneer

Технических подробностей пока немного: для будущего Grand Wagoneer заявлены сразу три системы полного привода и пневматическая подвеска Quadra-Lift. О силовых агрегатах в компании не говорят, лишь намекают, что внедорожник сможет похвастаться «превосходной динамикой». Кроме того, модели пообещали гибридную модификацию с возможностью подзарядки от обычной сети.
Что же касается представленного концепта, то он выглядит максимально приближенным к серийному варианту. Впрочем, по пути на конвейер внедорожник может лишиться 24-дюймовых дисков (скорее всего, предложат более скромный вариант), рейлингов с отделкой из тикового дерева и полностью стеклянной крыши как минимум в базовых вариантах.
Зато у семи экранов в салоне все шансы перекочевать на серийный Grand Wagoneer. Четыре дисплея установлены спереди: это 12,3-дюймовая приборная панель, пара экранов по центру диагональю 12,1 дюйма (верхний, отвечающий за мультимедийную систему Uconnect 5) и 10,25 дюйма (нижний, с помощью которого можно управлять функциями комфорта), а также 10,25-дюймовый тачскрин для пассажира переднего ряда. Ещё три экрана сзади: каждому из пассажиров второго ряда полагается по персональному 10,1-дюймовому дисплею, а между «капитанскими» креслами установлен общий планшет диагональю 10,25 дюйма.
Среди других необычных опций – аудиосистема с 23 динамиками от фирмы McIntosh, специализирующейся на премиальных акустических системах ручной сборки. Прежде эта компания с автопроизводителями не сотрудничала. Вероятно, такая «музыка» будет доступна только для самых дорогих версий серийного Grand Wagoneer.
Производство модели наладят на заводе в Детройте – в честь этого на крышу концепта нанесли карту города. На рынке будущему Jeep Grand Wagoneer предстоит конкурировать с премиальными внедорожниками Mercedes-Benz GLS и Range Rover.