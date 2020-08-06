Интерьер нового Jeep Grand Cherokee показали на шпионских снимках

Судя по снимку, внедорожник получит 10,5-дюймовую цифровую приборную панель, а также наклонный сенсорный экран мультимедийной системы. Предполагается, что развлекательный комплекс будет доступен в трех размерах. Его диагональ составит 7, 8,4, или 10,1 дюйма. Каким функционалом будет обладать мультимедиа внедорожника, пока не раскрывается.
Сверху информационно-развлекательного дисплея располагаются несколько традиционных кнопок. Чем они будут управлять пока неизвестно. Кроме того, будущий внедорожник получит селектор коробки передач в виде шайбы, кожаную отделку торпедо и трехспицевой руль с кнопками управления мультимедийной системой.
motor1.com
Новый Jeep Grand Cherokee построен на итальянской платформе Giorgio концерна FCA. Данная архитектура лежит в основе седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Stelvio. Предполагается, что американский внедорожник будет доступен с двухлитровой бензиновой «турбочетверкой», а также с 3,6-литровым гибридным V6. Кроме того, гибридная модификация модели получит «заряженную» версию SRT с четырехцилиндровым турбодизелем.
Дебют нового Jeep Grand Cherokee должен состоятся до конца года. В продажу внедорожник поступит следующим летом.
В конце июля сообщалось, что поскольку премьера Jeep Grand Cherokee нового поколения снова отложена, американский концерн намерен скрасить ожидания новинки выпуском специального издания внедорожника текущей генерации. Спецификации новой версии получит название 80th Anniversary Edition.