Интерьер нового Jeep Grand Cherokee показали на шпионских снимках

Судя по снимку, внедорожник получит 10,5-дюймовую цифровую приборную панель, а также наклонный сенсорный экран мультимедийной системы. Предполагается, что развлекательный комплекс будет доступен в трех размерах. Его диагональ составит 7, 8,4, или 10,1 дюйма. Каким функционалом будет обладать мультимедиа внедорожника, пока не раскрывается.

Сверху информационно-развлекательного дисплея располагаются несколько традиционных кнопок. Чем они будут управлять пока неизвестно. Кроме того, будущий внедорожник получит селектор коробки передач в виде шайбы, кожаную отделку торпедо и трехспицевой руль с кнопками управления мультимедийной системой.