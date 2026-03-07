Jeep решил самую серьезную проблему безопасности в истории Wrangler

Проблема со склонностью к опрокидыванию преследовала Wrangler с 2019 года. Из-за высокого центра тяжести и узкой колеи внедорожник при ударе о деформируемый барьер стабильно опрокидывался набок. Даже доработки, внесенные автопроизводителем к 2022 году, не помогли — очередной краш-тест вновь закончился падением. Теперь инженерам концерна Stellantis (в него входит марка Jeep) удалось решить проблему.

У Jeep Wrangler пришлось усилить лонжероны рамы, чтобы при ударе колесо и шина эффективнее взаимодействовали с барьером, перенаправляя энергию удара и не давая автомобилю заваливаться.

Доработки коснулись не только внедорожника Wrangler, но и пикапа Gladiator. В результате Wrangler и Gladiator, выпущенные после октября 2025 года, получили приемлемую оценку в краш-тесте IIHS с малым перекрытием. Это серьезный прогресс по сравнению с предыдущими результатами.

Тем не менее, со стороны переднего пассажира эксперты зафиксировали высокий риск травм правой стопы и голени переднего пассажира.

