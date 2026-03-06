Omoda раскрыла рублёвые цены нового кроссовера C5
Новинка предлагается с передним приводом и хорошо знакомым российскому рынку 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. Главное техническое новшество — отказ от вариатора в пользу 6-ступенчатой роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями. Производитель объясняет смену типа трансмиссии запросами клиентов на более быстрый отклик коробки на нажатие газа.
Названия комплектаций русифицированы: это «Актив», «Драйв» и «Стиль». Уже в базовой версии за 2 35 млн рублей автомобиль снабжен светодиодными фарами и задними фонарями, фронтальными и боковыми подушками безопасности, задним парктроником и камерой заднего вида. В салоне — два 12-дюймовых экрана, медиасистема поддерживает беспроводное соединение со смартфоном по Apple CarPlay и Android Auto.
В средней комплектации (2,5 млн рублей) новый Omoda C5 получил отделку салона искусственной кожей, электропривод водительского кресла, обогрев второго ряда сидений, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника. Также ему положена более продвинутая медиасистема с 15-дюймовым экраном.
В максимальной комплектации за 2,65 млн рублей автомобиль получил люк, передние кресла с вентиляцией, аудиосистему с восемью динамиками, а также комплекс электронных ассистентов водителя включая адаптивный круиз-контроль.
Ранее «Москвич» объявил цены на кроссоверы новой модельной линейки.