Видео, которое больно смотреть: океан и ураган уничтожают Jeep

Вещающий в Южной Каролине канал WCIV опубликовал видео с застрявшим автомобилем. По данным журналистов, владелец решил покататься по пляжу, но увяз в песке. Самостоятельно выбраться у него не получилось и водитель бросил внедорожник. В это время уже начался шторм и Jeep стало затапливать приливом.
Видео: WCIV
Несколько дней назад дилер DeLorean из Флориды опубликовал снимки того, как он спрятал нераспроданные автомобили от разрушительной стихии. Уже несколько дней прибрежные штаты страдают от урагана «Дориан», который принес с собой сильный ветер и обрушил на побережье волны высотой до пяти метров.