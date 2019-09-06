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16:04

Видео, которое больно смотреть: океан и ураган уничтожают Jeep

Внедорожник застрял в песке и был брошен владельцем

Житель города Мертл-Бич (Южная Каролина), расположенного на берегу Атлантического океана, выехал на своем Jeep Grand Cherokee на побережье и застрял в песке. Ситуацию усугубили ухудшающие погодные условия — вызванный приближением урагана «Дориан» шторм.

Вещающий в Южной Каролине канал WCIV опубликовал видео с застрявшим автомобилем. По данным журналистов, владелец решил покататься по пляжу, но увяз в песке. Самостоятельно выбраться у него не получилось и водитель бросил внедорожник. В это время уже начался шторм и Jeep стало затапливать приливом.

Видео: WCIV

Несколько дней назад дилер DeLorean из Флориды опубликовал снимки того, как он спрятал нераспроданные автомобили от разрушительной стихии. Уже несколько дней прибрежные штаты страдают от урагана «Дориан», который принес с собой сильный ветер и обрушил на побережье волны высотой до пяти метров.