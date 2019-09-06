Видео, которое больно смотреть: океан и ураган уничтожают Jeep

Несколько дней назад дилер DeLorean из Флориды опубликовал снимки того, как он спрятал нераспроданные автомобили от разрушительной стихии. Уже несколько дней прибрежные штаты страдают от урагана «Дориан», который принес с собой сильный ветер и обрушил на побережье волны высотой до пяти метров.