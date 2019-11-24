Посмотрите на винтажный Jeep Wagoneer с 700-сильным V8 Hellcat

Внешне тюнинговый Grand Wagoneer 1989 года выпуска не отличается от своих собратьев: на кузове редкого ярко-красного цвета знаменитые деревянные вставки, на бамперах и решётке много хрома, дополняют картину штатные многоспицевые диски с обычными шинами. Автомобиль в заводской краске, у него сохранился оригинальный комбинированный салон с бежевыми кожаными креслами и тканевой обивкой. На одометре всего 83 700 километров.
На крышке багажника на своём месте шильдик V8, но место штатного 5,8-литрового бензинового агрегата мощностью 146 лошадиных сил (крутящий момент 380 Нм) занял могучий 717-сильный двигатель Hellcat с крутящим моментом 875 Нм. Удивительно, но похоже, что современный агрегат удалось сочетать с архаичной 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, сохранилась штатная подвеска с листовыми полуэллиптическими рессорами и простенькая тормозная система с вакуумным усилителем.
После установки двигателя Hellcat владелец проехал на автомобиле всего 800 километров. Вероятно, управлять Jeep Grand Wagoneer с такой мощностью весьма непросто. Кроме того, вызывает сомнения, на сколько хватит ресурса коробки передач. Впрочем, на Ближнем Востоке любят оригинальный тюнинг и в Эр-Рияде результат необычной конверсии наверняка придётся ко двору.