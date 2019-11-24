Посмотрите на винтажный Jeep Wagoneer с 700-сильным V8 Hellcat

Внешне тюнинговый Grand Wagoneer 1989 года выпуска не отличается от своих собратьев: на кузове редкого ярко-красного цвета знаменитые деревянные вставки, на бамперах и решётке много хрома, дополняют картину штатные многоспицевые диски с обычными шинами. Автомобиль в заводской краске, у него сохранился оригинальный комбинированный салон с бежевыми кожаными креслами и тканевой обивкой. На одометре всего 83 700 километров.