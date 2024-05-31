Представлен электрический Jeep Wagoneer S: он быстрее самой мощной Tesla Model Y

Wagoneer S — это первый электрический внедорожник Jeep для американского рынка и вторая модель после нового Dodge Charger, в основе которой лежит архитектура STLA Large концерна Stellantis после нового Dodge Charger. Емкость батареи здесь составляет 100,5 киловатт-часа, а экспресс-зарядка от 20 до 80 процентов занимает всего 23 минуты, тогда как обычно электромобилям такого класса требуется не менее получаса.

Силовая установка у версии Wagoneer S Launch Edition двухмоторная мощностью 608 лошадиных сил, и она обеспечивает разгон до 60 миль в час за 3,4 секунды — это делает Wagoneer S быстрее не только Tesla Model Y Performance, но и 707-сильного Jeep Grand Cherokee Trackhawk.