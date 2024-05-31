Новый Jeep Wagoneer S подготовили к вылазкам на бездорожье

Новый Jeep Wagoneer S хоть и не выглядит как настоящий внедорожник, но вполне может им стать, на что намекает концепт Wagoneer S Trailhawk. У него увеличен дорожный просвет, есть новый режим движения Rock для езды по камням, электронная блокировка на задней оси и шины внешним диаметром 31,5 дюйма. Если этого мало, то присутствует и чисто внедорожная атрибутика — от небликующей наклейки на капоте до выставленных напоказ усиленных буксированных проушин.