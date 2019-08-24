Тюнеры украсили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой

Хотя Jeep Wrangler четвёртого поколения JL продаётся всего год, в США на изделие Oracle Lighting наверняка будет спрос, ведь в базовой комплектации фары у «Джипа» галогеновые. Решётка Vector ProSeries в чёрном цвете обойдётся в 845 долларов 95 центов (около 56 тысяч рублей по текущему курсу). За дополнительную плату мастера из штата Луизиана покрасят деталь в любой заводской цвет.

В России изделие от Oracle Lighting вряд ли поступит в продажу, ведь новое поколение Wrangler у нас стоит от 3,54 миллиона рублей и за полгода дилеры смогли реализовать 228 американских «Джипов».