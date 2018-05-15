Стали известны рублевые цены на новый Jeep Wrangler

В электронной базе Росстандарта появились документы на внедорожник Jeep Wrangler четвертого поколения. «Мотор» связался с дилерами Jeep и выяснил, что они уже принимают заказы на новый Wrangler.

Первая партия внедорожников прибудет к дилерам ориентировочно в июле-августе. Цены на Wrangler четвертого поколения стартуют от 2 940 000 рублей, но первые машины в фиксированной комплектации будут несколько дороже. Стоимость Wrangler Rubicon для экстремального бездорожья в богатой комплектации приближается к четырем миллионам.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles сертифицировал для российского рынка практически все модификации «Рэнглера». В одобрении типа транспортного средства (ОТТС), выданном на Wrangler, значатся и короткие трехдверные машины, и длиннобазные пятидверные. Мотора два, как и в США: это двухлитровый турбированный агрегат мощностью 272 лошадных силы и атмосферный двигатель 3.6 V6 мощностью 284 силы.

Российские цены на Jeep Wrangler

Комплектация Три двери Пять дверей Sport 2 940 000 рублей 3 150 000 рублей Sahara 3 270 000 рублей 3 480 000 рублей Rubicon 3 480 000 рублей 3 690 000 рублей

К нам действительно будут поставляться все три комплектации внедорожника: это более «гражданские» версии Sport и Sahara, и экстремальный Wrangler Rubicon. Между собой они отличаются не только внешними атрибутами и колесами разных размеров. На Wrangler Rubicon ставится «ползучая» раздаточная коробка с передаточным отношением понижающей передачи 4,0 против 2,72 у обычных «Рэнглеров». Различаются и главные передачи в мостах. Кроме того, у «Рубикона» есть принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов, размыкаемый передний стабилизатор. На «Сахаре» можно заказать лишь заднюю блокировку.

1/2 2/2 Трехдверный Jeep Wrangler Rubicon Пятидверный Jeep Wrangler Sahara

Единственное, чего российские покупатели Джипа не получат точно — это ручную коробку передач: сертификат получен только на машины с восьмиступенчатым «автоматом».

У дилеров Jeep «Мотор» выяснил, что первыми в июле-августе в Россию поступят трехдверки. Производство пятидверных «Джипов» начнется не раньше июля, а ждать их в салонах стоит ближе к октябрю-ноябрю. Выбора двигателей на первых порах не будет: только двухлитровый турбомотор.