Стали известны рублевые цены на новый Jeep Wrangler
В электронной базе Росстандарта появились документы на внедорожник Jeep Wrangler четвертого поколения. «Мотор» связался с дилерами Jeep и выяснил, что они уже принимают заказы на новый Wrangler.
Первая партия внедорожников прибудет к дилерам ориентировочно в июле-августе. Цены на Wrangler четвертого поколения стартуют от 2 940 000 рублей, но первые машины в фиксированной комплектации будут несколько дороже. Стоимость Wrangler Rubicon для экстремального бездорожья в богатой комплектации приближается к четырем миллионам.
Концерн Fiat Chrysler Automobiles сертифицировал для российского рынка практически все модификации «Рэнглера». В одобрении типа транспортного средства (ОТТС), выданном на Wrangler, значатся и короткие трехдверные машины, и длиннобазные пятидверные. Мотора два, как и в США: это двухлитровый турбированный агрегат мощностью 272 лошадных силы и атмосферный двигатель 3.6 V6 мощностью 284 силы.
Российские цены на Jeep Wrangler
|Комплектация
|Три двери
|Пять дверей
|Sport
|2 940 000 рублей
|3 150 000 рублей
|Sahara
|3 270 000 рублей
|3 480 000 рублей
|Rubicon
|3 480 000 рублей
|3 690 000 рублей
К нам действительно будут поставляться все три комплектации внедорожника: это более «гражданские» версии Sport и Sahara, и экстремальный Wrangler Rubicon. Между собой они отличаются не только внешними атрибутами и колесами разных размеров. На Wrangler Rubicon ставится «ползучая» раздаточная коробка с передаточным отношением понижающей передачи 4,0 против 2,72 у обычных «Рэнглеров». Различаются и главные передачи в мостах. Кроме того, у «Рубикона» есть принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов, размыкаемый передний стабилизатор. На «Сахаре» можно заказать лишь заднюю блокировку.
Единственное, чего российские покупатели Джипа не получат точно — это ручную коробку передач: сертификат получен только на машины с восьмиступенчатым «автоматом».
У дилеров Jeep «Мотор» выяснил, что первыми в июле-августе в Россию поступят трехдверки. Производство пятидверных «Джипов» начнется не раньше июля, а ждать их в салонах стоит ближе к октябрю-ноябрю. Выбора двигателей на первых порах не будет: только двухлитровый турбомотор.