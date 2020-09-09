Jeep открыл самый экстремальный отель в мире

Открытие мотеля приурочено к рыночному запуску Jeep Renegade 4xe. Подзаряжаемый гибрид стал частью «клиентского опыта» и выступил сразу в двух ипостасях: в роли транспортного средства для доставки гостей, а также генератора для портативного зарядного устройства, от которого питаются WiFi-роутер и «умная» колонка с голосовым помощником Amazon Alexa. Гости мотели смогут не только полюбоваться закатом из своего номера, но и насладиться прогулкой по крыше The O2, поужинать и позавтракать. Кроме того, им доступен круглосуточный консьерж-сервис, два теплых спальных мешка и защитный чехол от дождя.