Jeep открыл самый экстремальный отель в мире

На Западе термин staycation стал мейнстримом уже довольно давно. Он состоит из двух слов: stay — оставаться, — и vacation — каникулы. А вместе они означают отпуск, проведенный в родном городе. Собственно Jeep и предлагает жителям британской столицы получить новые впечатления от «домоотпуска», но для этого придется поехать на полуостров Гринвич в Юго-Восточном Лондоне. Там компания «построила» самый экстремальный мотель в мире — а по сути закрепила на опорах развлекательного комплекса The O2 Arena висячую палатку вроде тех, которыми пользуются альпинисты.
Открытие мотеля приурочено к рыночному запуску Jeep Renegade 4xe. Подзаряжаемый гибрид стал частью «клиентского опыта» и выступил сразу в двух ипостасях: в роли транспортного средства для доставки гостей, а также генератора для портативного зарядного устройства, от которого питаются WiFi-роутер и «умная» колонка с голосовым помощником Amazon Alexa. Гости мотели смогут не только полюбоваться закатом из своего номера, но и насладиться прогулкой по крыше The O2, поужинать и позавтракать. Кроме того, им доступен круглосуточный консьерж-сервис, два теплых спальных мешка и защитный чехол от дождя.
При всем при этом Jeep обещает не ограничиваться лишь этим мотелем — в нескольких местах Лондона появятся поп-ап локации, где можно будет припарковать Renegade 4xe, но уже с палаткой на крыше. Такие «комнаты-с-видом» будут предлагать тем, кто, например, боится высоты, но все же хочет по-новому взглянуть на город.
Подзаряжаемый гибрид Jeep Renegade 4xe — это наддувный двигатель 1.3, приводящий передние колеса, электромотор, вращающий колеса задней оси и тяговая батарея на 11,4 киловатт-часа, в сумме выдающие 190 либо 240 лошадиных сил. Без запуска ДВС кроссовер может проехать 50 километров. Время разгона до ста — около семи секунды. В Соединенном Королевстве цены на Renegade 4xe начинаются от 32 600 фунтов стерлингов, что соответствует 3,2 миллиона рублей.