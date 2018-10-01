Видео: пять минут безумной гонки по бездорожью на 850-сильном «Джипе»

Машина Карри представляет собой нечто среднее между автомобилем для рок-кроулинга и трофи-траком. На ней пилот участвует, в том числе, на одном из главных внедорожных соревнований США – King of The Hammers. Оно собирает несколько десятков тысяч зрителей. При этом как такового технического регламента у этих гонок нет.