В полиции причиной инцидента назвали плохую видимость

Пульс

Американец утопил внедорожник и обвинил в этом навигатор

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25 января 2018

Житель штата Вермонт утопил внедорожник Jeep в озере Шемплейн, не заметив в тумане, что выехал на лодочный причал. По словам водителя, он следовал подсказкам навигационного приложения Waze (принадлежит Google), пишет USA Today.

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В отчете офицера местного департамента полиции указано, что водитель до этого употреблял алкоголь. Тем не менее, причиной инцидента в полицейском участке посчитали плохую погоду и недостаточную видимость.

Представитель компании Google Джули Мосслер заявила, что без доступа к файлам на телефоне водителя они не могут объяснить, как такое могло произойти. «Данные в приложении всегда акутальны, потому что в него вносят миллионы правок, чтобы наиболее точно отразить реальные дорожные условия», — добавила Мосслер.

В середине января текущего года на реке Лена под лед провалился двадцатипятитонный трактор, пытавшийся достать автокран «Урал». Ранее в том же месте ушел под воду бензовоз, предположительно перевозивший 20 тонн дизельного топлива.

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