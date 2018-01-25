Американец утопил внедорожник и обвинил в этом навигатор

Житель штата Вермонт утопил внедорожник Jeep в озере Шемплейн, не заметив в тумане, что выехал на лодочный причал. По словам водителя, он следовал подсказкам навигационного приложения Waze (принадлежит Google), пишет USA Today.

В отчете офицера местного департамента полиции указано, что водитель до этого употреблял алкоголь. Тем не менее, причиной инцидента в полицейском участке посчитали плохую погоду и недостаточную видимость.

Представитель компании Google Джули Мосслер заявила, что без доступа к файлам на телефоне водителя они не могут объяснить, как такое могло произойти. «Данные в приложении всегда акутальны, потому что в него вносят миллионы правок, чтобы наиболее точно отразить реальные дорожные условия», — добавила Мосслер.

В середине января текущего года на реке Лена под лед провалился двадцатипятитонный трактор, пытавшийся достать автокран «Урал». Ранее в том же месте ушел под воду бензовоз, предположительно перевозивший 20 тонн дизельного топлива.