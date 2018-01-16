Инцидент произошел на реке Лена недалеко от села Кривая Лука

Пульс

Трактор провалился под лед, вытаскивая кран, который вытаскивал бензовоз

0e6c19722ad8163645d6471f2ce67a7e22465899
16 января 2018

Двадцатипятитонный трактор, пытавшийся достать автокран «Урал», провалился под лед на реке Лена. Инцидент произошел недалеко от села Кривая Лука в Иркутской области, когда местные жители решили не дожидаться спасателей и самостоятельно вытащить технику, сообщает «Интерфакс».

Вечером 10 января в том же месте ушел под воду бензовоз, предположительно перевозивший 20 тонн дизельного топлива. Собственник автомобиля попытался вытащить его с помощью автокрана, но тот тоже провалился под лед и встал на затопленную цистерну.

1/2
2/2

При этом произошел разлив топлива на площади 575 квадратных метров. Как сообщает «Интерфакс», к текущему понедельнику было собрано семь тонн нефтепродуктов.

В декабре прошлого года пять внедорожников и два трактора не смогли вытащить «Ниву», застрявшую в окрестностях Ростова-на-Дону. На помощь водителю внедорожника пришли Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Nissan Navara, Toyota Hilux, «УАЗ» и два трактора. Но все они не доехали до машины буквально несколько метров.

Гигантские машины

Неприлично большая техника для самой тяжелой работы

Фото: МЧС
Новости по теме
14 декабря 2017
Видео: как засадить пять внедорожников и два трактора, спасая одну «Ниву»
15 ноября 2017
Видео: привязанная к «Ладе» «Лада» врезалась в «Ладу»