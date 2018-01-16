Трактор провалился под лед, вытаскивая кран, который вытаскивал бензовоз

Двадцатипятитонный трактор, пытавшийся достать автокран «Урал», провалился под лед на реке Лена. Инцидент произошел недалеко от села Кривая Лука в Иркутской области, когда местные жители решили не дожидаться спасателей и самостоятельно вытащить технику, сообщает «Интерфакс».

Вечером 10 января в том же месте ушел под воду бензовоз, предположительно перевозивший 20 тонн дизельного топлива. Собственник автомобиля попытался вытащить его с помощью автокрана, но тот тоже провалился под лед и встал на затопленную цистерну.

При этом произошел разлив топлива на площади 575 квадратных метров. Как сообщает «Интерфакс», к текущему понедельнику было собрано семь тонн нефтепродуктов.

В декабре прошлого года пять внедорожников и два трактора не смогли вытащить «Ниву», застрявшую в окрестностях Ростова-на-Дону. На помощь водителю внедорожника пришли Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Nissan Navara, Toyota Hilux, «УАЗ» и два трактора. Но все они не доехали до машины буквально несколько метров.