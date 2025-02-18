В России подешевели кроссоверы Jetour

В России подешевели кроссоверы JetourРазмер дисконта достигает 300 тысяч рублей
Jetour X70 предлагают с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). Пару мотору составляет шестидиапазонный преселективный «робот»; привод передний.
Более свежая версия X70 с приставкой Plus с агрегатом 1.6 мощностью 190 сил формально стоит 2 999 900 рублей, но еще несколько месяцев назад на кроссовер начали давать скидку в 200 тысяч. Сейчас прямая выгода выросла до 300 тысяч. То есть с дисконтом кроссовер в «базе» оценивается в 2 699 900 рублей.
Дополнительные выгоды предлагают при сдаче машины в трейд-ин и оформлении кредита: цена X70 Plus снизится до 2 279 900 рублей.
За первую половину февраля стоимость автомобилей в России успели изменить пять марок. Не у всех они подорожали: Haval и Exeed снизили цены, Geely, Belgee и Knewstar ввели новые скидки, а Xcite запустил спецакции по кредитованию.