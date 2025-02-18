В России подешевели кроссоверы Jetour

Jetour X70 предлагают с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента). Пару мотору составляет шестидиапазонный преселективный «робот»; привод передний.

Более свежая версия X70 с приставкой Plus с агрегатом 1.6 мощностью 190 сил формально стоит 2 999 900 рублей, но еще несколько месяцев назад на кроссовер начали давать скидку в 200 тысяч. Сейчас прямая выгода выросла до 300 тысяч. То есть с дисконтом кроссовер в «базе» оценивается в 2 699 900 рублей.