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Опубликовано 03 марта 2025, 20:39
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Jetour опроверг слухи о начале локальной сборки автомобилей в России

Китайская компания продолжает переговоры с «Автотором»
Jetour отрицает запуск сборки в России. Китайский автопроизводитель опроверг недавние сообщения о том, что уже осуществляет локальную сборку своих моделей на территории России. Представители компании официально заявили, что на текущий момент ведутся лишь переговоры о потенциальной сборке автомобилей с калининградским предприятием «Автотор». Официальных договоренностей пока не достигнуто.
Jetour опроверг слухи о начале локальной сборки автомобилей в России
© Jetour
Анастасия Мельник

Во время недавних дискуссий, возникших после заявлений одного из официальных дилеров бренда, стало известно, что на «Автоторе» уже ведется сборка кроссоверов Dashing, а в будущем будет налажен выпуск моделей X70 Plus и Т2.

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Однако представители Jetour сообщили, что пока идет процесс переговоров с предприятием, и любые договоренности по локальной сборке будут объявлены позже. «Мы ищем возможности для сотрудничества. В случае каких-либо договоренностей о них будет объявлено дополнительно», — пояснили представители ООО «Джетур Мотор Рус».

Ранее компания Jetour зарегистрировала домены votour-motor.ru и votour-auto.ru, что свидетельствует о возможном использовании бренда Votour для продаж автомобилей в России.

Источник:Autonews
Автор:Анастасия Мельник
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#Jetour
#Россия
#Производство