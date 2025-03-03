Jetour опроверг слухи о начале локальной сборки автомобилей в России

Опубликовано 03 марта 2025, 20:391 мин.
Jetour опроверг слухи о начале локальной сборки автомобилей в РоссииКитайская компания продолжает переговоры с «Автотором»
Jetour отрицает запуск сборки в России. Китайский автопроизводитель опроверг недавние сообщения о том, что уже осуществляет локальную сборку своих моделей на территории России. Представители компании официально заявили, что на текущий момент ведутся лишь переговоры о потенциальной сборке автомобилей с калининградским предприятием «Автотор». Официальных договоренностей пока не достигнуто.
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Во время недавних дискуссий, возникших после заявлений одного из официальных дилеров бренда, стало известно, что на «Автоторе» уже ведется сборка кроссоверов Dashing, а в будущем будет налажен выпуск моделей X70 Plus и Т2.
Однако представители Jetour сообщили, что пока идет процесс переговоров с предприятием, и любые договоренности по локальной сборке будут объявлены позже. «Мы ищем возможности для сотрудничества. В случае каких-либо договоренностей о них будет объявлено дополнительно», — пояснили представители ООО «Джетур Мотор Рус».
Ранее компания Jetour зарегистрировала домены votour-motor.ru и votour-auto.ru, что свидетельствует о возможном использовании бренда Votour для продаж автомобилей в России.