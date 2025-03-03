Jetour опроверг слухи о начале локальной сборки автомобилей в России

Китайская компания продолжает переговоры с «Автотором»

Jetour отрицает запуск сборки в России. Китайский автопроизводитель опроверг недавние сообщения о том, что уже осуществляет локальную сборку своих моделей на территории России. Представители компании официально заявили, что на текущий момент ведутся лишь переговоры о потенциальной сборке автомобилей с калининградским предприятием «Автотор». Официальных договоренностей пока не достигнуто.