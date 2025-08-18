Раскрыты подробности о «технике» Jetour T1 для России

Раскрыты подробности о «технике» Jetour T1 для РоссииЗаявлены два наддувных мотора на выбор, передний и полный привод
Базовый Jetour T1 в России будут комплектовать бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра, развивающей 170 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Вариант помощнее — двухлитровый бензиновый агрегат на 245 сил и 375 Нм. Как и предполагалось, оба мотора дефорсированы по сравнению с Китаем, где они выдают 184 и 254 силы соответственно.
Первому положен «робот» с двойным сцеплением и передний привод, второму — восьмидиапазонный автомат и полный привод шестого поколения от BorgWarner. Есть семь режимов езды, включая «Спорт», «Грязь» и «Камни».
С места до 100 километров в час кроссовер с полуторалитровым двигателем разгоняется за 10 секунды, а с 2.0 — за 8,6 секунды. Спереди у T1 независимая подвеска типа McPherson, сзади — «многорычажка».
4,7-метровый кузов Jetour T1 на 85 процентов состоит из высокопрочной стали. В четырехместном салоне можно найти 45 мест для хранения, а в багажнике в зависимости от положения спинок задних сидений уместится от 574 до 1455 литров груза. Размерность колесных дисков — 18 либо 19 дюймов. Кузов можно выкрасить в один из «природных» колеров: серебряный, золотой, черный, белый, матовый зеленый либо голубой.
Обещана и высокая шумоизоляция. Спереди у новинки двухслойные стекла, а в целом в конструкции применены 79 звукоизоляционных материалов. Громкость на холостом ходу не должна превысить 40 децибел, а на скорости выше 80 километров в час — 61 децибела.
Рублевые цены и комплектации станут известны позже, ближе к сентябрьскому старту продаж. На родине кросс стоит от 129,9 тысячи до 159,9 тысячи юаней (1,5−1,8 миллиона рублей).