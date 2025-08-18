Раскрыты подробности о «технике» Jetour T1 для России

Базовый Jetour T1 в России будут комплектовать бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра, развивающей 170 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Вариант помощнее — двухлитровый бензиновый агрегат на 245 сил и 375 Нм. Как и предполагалось, оба мотора дефорсированы по сравнению с Китаем, где они выдают 184 и 254 силы соответственно.

Первому положен «робот» с двойным сцеплением и передний привод, второму — восьмидиапазонный автомат и полный привод шестого поколения от BorgWarner. Есть семь режимов езды, включая «Спорт», «Грязь» и «Камни».