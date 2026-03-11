Jetour X90+ стал полноприводным

Полноприводный Jetour X90+ оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. У переднеприводной версии с таким же двигателем — семиступенчатый робот.

Новые полноприводные X90+ выпущены не ранее 2025 года и доступны только в семиместном исполнении. Комплектация одна, цена без учёта скидок — 4,2 млн рублей. Для сравнения: переднеприводная версия «Люкс» с таким же количеством мест стоит 3,97 млн.

Комплектация полноприводного Jetour X90+ включает пакет обогревов для передних и задних пассажиров, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем, акустику Sony (8 динамиков), камеры кругового обзора и 20-дюймовые легкосплавные диски, а также ряд других опций.

