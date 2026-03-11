Китайский BYD планирует участвовать в самых дорогих гонках в мире

Источники агентства уточняют, что BYD изучает как возможность создания собственной гоночной команды с нуля, так и приобретение уже существующего коллектива.

Агентство отмечает, что подобный интерес нехарактерен для китайских автопроизводителей, которые обычно не проявляют большой активности в автоспорте.

Главным препятствием для BYD на пути в «Королевские гонки» могут стать колоссальные финансовые затраты. По некоторым оценкам, разработка болида и участие в чемпионате обходятся в сумму до $500 млн за сезон, не говоря уже о длительных и сложных переговорах с организаторами.

Тем не менее, у этого проекта есть и серьезный козырь — в последние годы популярность «Формулы-1» в самом Китае неуклонно растет. отмечает Bloomberg.

