Опубликовано 11 марта 2026, 09:33
1 мин.

Китайский BYD планирует участвовать в самых дорогих гонках в мире

Bloomberg: BYD планирует участвовать в гонках «Формулы-1» и «24 часа Ле-Мана». По данным агентства Bloomberg, компания, стремящаяся усилить свои позиции на международной арене, рассматривает участие в престижных гонках как способ глобального повышения узнаваемости бренда.
Источники агентства уточняют, что BYD изучает как возможность создания собственной гоночной команды с нуля, так и приобретение уже существующего коллектива.

Агентство отмечает, что подобный интерес нехарактерен для китайских автопроизводителей, которые обычно не проявляют большой активности в автоспорте.

Главным препятствием для BYD на пути в «Королевские гонки» могут стать колоссальные финансовые затраты. По некоторым оценкам, разработка болида и участие в чемпионате обходятся в сумму до $500 млн за сезон, не говоря уже о длительных и сложных переговорах с организаторами.

Тем не менее, у этого проекта есть и серьезный козырь — в последние годы популярность «Формулы-1» в самом Китае неуклонно растет. отмечает Bloomberg.

