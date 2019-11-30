Китайцы начали продажи кроссовера размером с «Прадо» по цене «Короллы»

Базовые вседорожники Jetour оснащаются 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 156 лошадиных сил (крутящий момент 230 Нм) в паре с шестиступенчатой «механикой», для топ-версий положен более мощный 197-сильный (290 Нм крутящего момента) наддувный двигатель 1.6 в сочетании с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — на передние колёса, однако дорожный просвет солидный: 210 миллиметров.

Салон Jetour X95 выполнен по аналогии с кроссоверами другого «премиального» суббренда Exeed: в центре передней панели два 12,3-дюймовых дисплея, объединённых в единый информационно-развлекательный комплекс, климатическая установка регулируется 9,7-дюймовым тачскрином и шайбами. Ключевые отличия от соразмерного Exeed VX — наличие привычного селектора трансмиссии и возможность выбора режимов движения.