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21:21

Китайцы начали продажи кроссовера размером с «Прадо» по цене «Короллы»

Вседорожник Jetour X95 доступен в пяти-, шести- или семиместной конфигурации

© Jetour
Сергей Ильин
Компания Chery объявила о старте продаж кроссовера Jetour X95. В длину новинка на 35 миллиметров больше актуального Toyota Land Cruiser Prado: от бампера до бампера — 4875 миллиметров, а стартовая цена в Китае — 100 тысяч юаней (около 913 тысяч рублей). Для сравнения цены на Toyota Corolla стартуют с 106 тысяч юаней.

Материнская компания Chery позиционирует бренд Jetour как премиальный и ориентированный на молодёжь. Пока линейка состоит из кроссоверов на платформе Chery T1X с подвеской McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади: модель X95 стала самым крупным и дорогим представителем семейства. Колёсная база «девяносто пятого» — 2855 миллиметров: это на 5 миллиметров больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.

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Фото: Jetour

Базовые вседорожники Jetour оснащаются 1,5-литровой «турбочетвёркой» мощностью 156 лошадиных сил (крутящий момент 230 Нм) в паре с шестиступенчатой «механикой», для топ-версий положен более мощный 197-сильный (290 Нм крутящего момента) наддувный двигатель 1.6 в сочетании с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — на передние колёса, однако дорожный просвет солидный: 210 миллиметров.

Салон Jetour X95 выполнен по аналогии с кроссоверами другого «премиального» суббренда Exeed: в центре передней панели два 12,3-дюймовых дисплея, объединённых в единый информационно-развлекательный комплекс, климатическая установка регулируется 9,7-дюймовым тачскрином и шайбами. Ключевые отличия от соразмерного Exeed VX — наличие привычного селектора трансмиссии и возможность выбора режимов движения.

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Фото: Jetour

В зависимости от комплектации Jetour X95 можно заказать с двух или трёхрядным салоном в пяти-, шести- или семиместном исполнении. Для перевозки длинномеров задние сиденья можно сложить, спинки образуют ровный пол, однако лючка для лыж нет.

Оснащение богатое: в базовый набор опций входит диодная LED-оптика, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки, виртуальная приборная панель и контурная подвеска салона. За доплату вседорожник можно оснастить передними креслами с подогревом и вентиляцией, камерами кругового обзора, круиз-контролем и системой автоматической парковки. Цветовая гамма пока состоит из пяти цветов.

Цены на Jetour X95 варьируются в диапазоне от 100 до 151 тысячи юаней (от 913 тысяч до 1 миллиона 380 тысяч рублей по текущему курсу). Для первых десяти тысяч покупателей «девяносто пятого» предусмотрена пожизненная гарантия. Следующей новинкой суббренда Jetour будет минивэн, однако даты дебюта пока держатся в секрете. За пределами Поднебесной марку Jetour пока продвигать не планируют, зато бренд Exeed выйдет на российский рынок во второй половине 2020 года.

Источник: autohome.com.cn