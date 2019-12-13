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19:33

Jeep подготовит конкурента Suzuki Jimny

Самая компактная модель в линейке может выйти уже в 2022 году

Анастасия Дубина
Компания Jeep занимается разработкой компактного внедорожника, который сможет составить конкуренцию Suzuki Jimny. Ожидается, что модель появится на рынке в 2022 году.

В интервью изданию Autocar глава отдела маркетинга европейского подразделения Jeep Марко Пигоцци сказал, что модель получится немного больше главного конкурента — в длину новичок будет около четырех метров, а аналогичный параметр у Jimny составляет 3650 миллиметров. При этом компактный кроссовер займет место на ступеньку ниже текущего базового кроссовера Renegade (его длина достигает 4236 миллиметров).

По словам Пигоцци, внедорожник будет довольно универсальным: он сможет и проявить себя на бездорожье как любой полноразмерный Jeep, и быть отличным автомобилем для повседневного использования.

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В моторной гамме, как ожидается, будет представлен и электрический двигатель. А поскольку в планах концерна FCA слияние с PSA, есть вероятность, что платформой с новыми коллегами поделится Peugeot-Citroen. В портфолио марок есть модульная архитектура, которая используется для электрических автомобилей.

На рынке новинка ожидается в 2022 году, публичный дебют при таком раскладе состоится на год раньше. Также есть вероятность, что в первую очередь в продажу поступит подряжаемый гибрид, а уже вслед за ним марка выведет на рынок и полностью электрифицированную версию.