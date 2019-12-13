Jeep подготовит конкурента Suzuki Jimny

В интервью изданию Autocar глава отдела маркетинга европейского подразделения Jeep Марко Пигоцци сказал, что модель получится немного больше главного конкурента — в длину новичок будет около четырех метров, а аналогичный параметр у Jimny составляет 3650 миллиметров. При этом компактный кроссовер займет место на ступеньку ниже текущего базового кроссовера Renegade (его длина достигает 4236 миллиметров).

По словам Пигоцци, внедорожник будет довольно универсальным: он сможет и проявить себя на бездорожье как любой полноразмерный Jeep, и быть отличным автомобилем для повседневного использования.