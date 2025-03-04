Посмотрите на уникальный шестиколесный Suzuki Jimny, который можно купить

Пятидверный внедорожник отличается от стандартного трехдверного растянутой на 340 миллиметров колесной базой, общая длина автомобиля выросла на полметра, до 3,9 метра. Комплектация фиксированная, выбирать можно только коробку передач — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатую «механику».

Suzuki рассчитывала ежемесячно продавать 1200 таких машин, но всего за четыре дня удлиненный внедорожник собрал 50 тысяч предзаказов — спрос в Японии намного превысил производственные возможности индийского завода.