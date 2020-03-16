Внедорожник Suzuki Jimny превратили в грузовой пикап

На месте привычной задней части инженеры разместили платформу, сваренную из алюминиевых профилей, у которой откидываются не только задний, но и боковые борта. «Джимни» был выбран в качестве подобной модификации, поскольку его основной несущей конструкцией является лонжеронная рама.

В описании не раскрывается грузоподъемность новинки, а также размеры грузовой платформы. Однако, поскольку в качестве материала изготовления был использован более легкий по сравнению с металлом алюминий, можно предположить, что масса автомобиля стала меньше, а также повысилась коррозионная стойкость.