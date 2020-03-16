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14:20

Внедорожник Suzuki Jimny превратили в грузовой пикап

Автомобиль будет продаваться в Новой Зеландии

Анастасия Дубина
Новозеландский дистрибьютор Suzuki начал продажи модификации компактного внедорожника Jimny, оборудованного грузовой платформой. Новый пикап представляет из себя переделанную версию стандартного трехдверного кроссовера четвертого поколения, у которого отрезана задняя часть кузова.

На месте привычной задней части инженеры разместили платформу, сваренную из алюминиевых профилей, у которой откидываются не только задний, но и боковые борта. «Джимни» был выбран в качестве подобной модификации, поскольку его основной несущей конструкцией является лонжеронная рама.

В описании не раскрывается грузоподъемность новинки, а также размеры грузовой платформы. Однако, поскольку в качестве материала изготовления был использован более легкий по сравнению с металлом алюминий, можно предположить, что масса автомобиля стала меньше, а также повысилась коррозионная стойкость.

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Новая модификация, как и стандартная модель, оборудована 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 лошадиных силы и крутящим моментом 130 Нм, полным приводом, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена мини-грузовика в Новой Зеландии составляет 23 500 долларов (примерно 1 700 000 рублей по текущему курсу). Это на 7300 долларов (примерно 530 000 рублей) дороже стандартной трехдверной модели.

В Россию Suzuki Jimny четвертого поколения официально поставляется с августа 2019 года. Минимальная цена стандартной модели сейчас составляет 1 439 000 рублей.