Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:18

Land Rover купил производителя внедорожников для ралли-рейдов

Частью подразделения SVO стала фирма Bowler

Алексей Носаченко
Подразделение Special Vehicle Operations компании Jaguar Land Rover купило британского производителя внедорожников для ралли-рейдов Bowler. В составе SVO фирма займется постройкой мелкосерийных машин и разработкой экстремальных модификаций моделей JLR.

Bowler станет четвертым бизнес-подразделением Special Vehicle Operation (в отдельные направления выделяют линейку SV, персонализацию и выпуск классических моделей), и не исключено, что его услуги будут наиболее востребованными. По словам представителей JLR, у фирмы со штатом всего 26 человек есть огромный опыт в настройке внедорожников и разработке усиленных компонентов, а также собственные технологии производства. В детали новый владелец Bowler не вдается, но уверяет, что это направление будет активно развиваться.

Пока не ясно, станет ли Bowler заниматься только индивидуальными проектами или задачи обозначат шире. Издание Autocar считает, что название фирмы вполне может появиться на самых экстремальных «Лэнд Роверах», подготовленных для серьезного бездорожья. Например, на том же Discovery SVX, который из-за рекордных убытков решили не пускать в серию, но сейчас могли бы «воскресить».

Jaguar Land Rover и Bowler сотрудничают с 2012 года, а в 2014-м совместно построили гоночный Bowler Defender. В том же году компания начала разработку собственного шасси — Cross Sector Platform (CSP). Платформа лежит в основе внедорожника Bulldog, который оснащает компрессорной «восьмеркой» 5.0 от Range Rover Sport SVR (550 сил и 700 Нм) и разгоняется до «сотни» за четыре секунды.