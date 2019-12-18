Land Rover купил производителя внедорожников для ралли-рейдов

Bowler станет четвертым бизнес-подразделением Special Vehicle Operation (в отдельные направления выделяют линейку SV, персонализацию и выпуск классических моделей), и не исключено, что его услуги будут наиболее востребованными. По словам представителей JLR, у фирмы со штатом всего 26 человек есть огромный опыт в настройке внедорожников и разработке усиленных компонентов, а также собственные технологии производства. В детали новый владелец Bowler не вдается, но уверяет, что это направление будет активно развиваться.

Пока не ясно, станет ли Bowler заниматься только индивидуальными проектами или задачи обозначат шире. Издание Autocar считает, что название фирмы вполне может появиться на самых экстремальных «Лэнд Роверах», подготовленных для серьезного бездорожья. Например, на том же Discovery SVX, который из-за рекордных убытков решили не пускать в серию, но сейчас могли бы «воскресить».