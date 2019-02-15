Land Rover отказался запускать в серию еще один внедорожник

Постройкой внедорожника должно было заняться подразделение Special Vehicle Operations (SVO), а в линейке Land Rover он мог бы встать на один уровень с моделями линейки SVR и SVAutobiography. Discovery SVX планировали оснастить двигателем V8, но такие агрегаты, по словам представителя марки, для машины больше не рассматриваются. Однако само обозначение SVX зарезервируют для будущих моделей.
Концепт Land Rover Discovery SVX оснастили пятилитровым V8 с приводным нагнетателем. Агрегат, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом», развивал 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Внедорожник получил пневмоподвеску и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, активный центральный дифференциал, задний дифференциал с электронным управлением, а также систему выбора режимов движения Terrain Response II.
В конце января руководство группы Jaguar Land Rover заявило, что отказывается запускать в серию ультрароскошную трехдверную версию Range Rover — SV Coupe. Модификацию планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров и продавать по цене от 240 000 фунтов стерлингов. Причиной такого решения стал рекордный квартальный убыток в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов и новая стратегия по сокращению операционных расходов.