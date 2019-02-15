Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:53

Land Rover отказался запускать в серию еще один внедорожник

В линейке Discovery не будет хардкорной модификации SVX

Компания Land Rover отменила выпуск еще одной модели. Ею стала хардкорная модификация Discovery — Discovery SVX. Ожидалось, что серийная версия внедорожника, основанного на одноименном концепте 2017 года, поступит в продажу до конца 2018 года.

Постройкой внедорожника должно было заняться подразделение Special Vehicle Operations (SVO), а в линейке Land Rover он мог бы встать на один уровень с моделями линейки SVR и SVAutobiography. Discovery SVX планировали оснастить двигателем V8, но такие агрегаты, по словам представителя марки, для машины больше не рассматриваются. Однако само обозначение SVX зарезервируют для будущих моделей.

Концепт Land Rover Discovery SVX оснастили пятилитровым V8 с приводным нагнетателем. Агрегат, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом», развивал 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Внедорожник получил пневмоподвеску и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, активный центральный дифференциал, задний дифференциал с электронным управлением, а также систему выбора режимов движения Terrain Response II.

В конце января руководство группы Jaguar Land Rover заявило, что отказывается запускать в серию ультрароскошную трехдверную версию Range Rover — SV Coupe. Модификацию планировали выпустить ограниченным тиражом 999 экземпляров и продавать по цене от 240 000 фунтов стерлингов. Причиной такого решения стал рекордный квартальный убыток в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов и новая стратегия по сокращению операционных расходов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...