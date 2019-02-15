Land Rover отказался запускать в серию еще один внедорожник

Постройкой внедорожника должно было заняться подразделение Special Vehicle Operations (SVO), а в линейке Land Rover он мог бы встать на один уровень с моделями линейки SVR и SVAutobiography. Discovery SVX планировали оснастить двигателем V8, но такие агрегаты, по словам представителя марки, для машины больше не рассматриваются. Однако само обозначение SVX зарезервируют для будущих моделей.