Land Rover возродит классический Defender под другим брендом

Права на классический Land Rover Defender позволят инженерам Bowler легально выпускать внедорожники с узнаваемой угловатой внешностью. Конструктивно вездеходы Bowler будут мало похожи на исходник — например, флагманская модель CSP 575, в которой угадывается Defender 110, будет базироваться на усиленной раме с трубчатым каркасом безопасности.
Фирма Bowler известна, как производитель внедорожников для ралли-рейдов на базе Land Rover. В декабре прошлого года Bowler стал «дочкой» британского концерна и вошёл в состав подразделения Special Vehicle Operation (SVO).
Фото: Bowler CSP 575
Имя первенца Bowler под крылом Jaguar Land Rover — CSP 575 — не случайно. Аббревиатура расшифровывается как Cross Sector Platform, а шасси спроектировано по правилам ралли-рейдов. Подвески у вездехода полностью независимые, а под капотом флагманский мотор концерна — 5,0-литровый 575-сильный V8 объёмом 5,0 литра.
Фотографий интерьера пока нет, но едва ли в четырёхместном салоне что-то сохранится от классического Defender. Известно, что внедорожник оснастят кондиционером, а водитель и пассажиры будут сидеть в отдельных креслах-ковшах. C места до 100 километров в час Bowler CSP 575 разгонится за 4,0 секунды, причём несмотря на каркас безопасности, внедорожник сможет передвигаться по дорогам общего пользования.
Фото: Силовая структура Bowler CSP 575
Нет сомнений, что решение передать Bowler все права на классический Defender — результат поражения автогиганта в Лондонском суде. Jaguar Land Rover пытался запретить миллиардеру Джеймсу Рэтклиффу продавать внедорожник Ineos Grenadier, но не добился успеха и решил пойти другим путём.
Фирма Ineos планирует начать продажи своего вездехода в конце 2021 года, Bowler при поддержке Land Rover наверняка справится раньше — уже в первом полугодии. Впрочем, исходя из запланированных цен, поначалу конкурентами два преемника Defender не будут: ориентировочная цена Bowler CSP 575 — 200 тысяч фунтов стерлингов, а Ineos Grenadier обойдётся клиентам впятеро дешевле — в 40 тысяч фунтов стерлингов.
По информации журнала Autocar, выпуском 575-сильной версии Bowler не ограничится: со временем в продаже появится целое семейство внедорожников в стиле классического Defender.