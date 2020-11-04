Land Rover возродит классический Defender под другим брендом

Имя первенца Bowler под крылом Jaguar Land Rover — CSP 575 — не случайно. Аббревиатура расшифровывается как Cross Sector Platform, а шасси спроектировано по правилам ралли-рейдов. Подвески у вездехода полностью независимые, а под капотом флагманский мотор концерна — 5,0-литровый 575-сильный V8 объёмом 5,0 литра.

Фотографий интерьера пока нет, но едва ли в четырёхместном салоне что-то сохранится от классического Defender. Известно, что внедорожник оснастят кондиционером, а водитель и пассажиры будут сидеть в отдельных креслах-ковшах. C места до 100 километров в час Bowler CSP 575 разгонится за 4,0 секунды, причём несмотря на каркас безопасности, внедорожник сможет передвигаться по дорогам общего пользования.