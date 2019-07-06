Jaguar Land Rover всерьёз взялся за электромобили

Это заявление стало очередным шагом в реализации стратегии концерна по обеспечению своих клиентов электрическими или гибридными версиями всех новых моделей Jaguar и Land Rover начиная с 2020 года. Первым электрокаром, который сойдёт с конвейера в Касл Бромвиче, станет флагманский седан Jaguar XJ нового поколения. Таким образом Jaguar Land Rover сохранит на заводе несколько тысяч рабочих мест.
Ещё в январе нынешнего года концерн подтвердил свои планы по запуску производства аккумуляторных батарей и электрических силовых установок в графстве Уэст-Мидлендс наряду с продолжением инвестиций в новые и уже существующие мощности. Запуск новой фабрики по сборке аккумуляторных батарей в британском Хэмс-Холле с расчётной производительностью в 150 000 единиц запланирован на 2020 год.
Вместе с центром по производству двигателей в Вулверхэмптоне, где сосредоточено глобальное производство электрических силовых установок Jaguar Land Rover, эти заводы обеспечат выпуск нового поколения моделей Jaguar и Land Rover. Полномасштабная трансформация фабрики в Касл Бромвиче в первый британский завод по сборке премиальных электрокаров будет самой значительной в истории предприятия.
В нынешнем месяце начнётся работа по установке нового оборудования, необходимого для создания нового поколения автомобильной архитектуры Modular Longitudal Architecture. Это позволит строить не только полностью электрические и гибридные модели, но и обычные бензиновые и дизельные. Расширение линейки электрокаров обеспечит клиентов ещё большим выбором.