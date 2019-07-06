Jaguar Land Rover всерьёз взялся за электромобили

Ещё в январе нынешнего года концерн подтвердил свои планы по запуску производства аккумуляторных батарей и электрических силовых установок в графстве Уэст-Мидлендс наряду с продолжением инвестиций в новые и уже существующие мощности. Запуск новой фабрики по сборке аккумуляторных батарей в британском Хэмс-Холле с расчётной производительностью в 150 000 единиц запланирован на 2020 год.