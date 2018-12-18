Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Встроенные с водительской стороны сенсоры различают столбы и другие объекты, препятствуя открытию и повреждению двери. Систему можно запрограммировать на автоматическое закрытие двери и ее блокировку, когда владелец отходит от автомобиля.

Ранее внедорожник Range Rover Sport, оснащенный системой автономного управления собственно разработки JLR, успешно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Автомобиль самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростные ограничения.