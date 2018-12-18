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17:11

Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Для своей работы она использует датчики приближения и технологию бесключевого доступа

Компания Jaguar Land Rover приступила к испытаниям системы автоматического открытия дверей. Для своей работы она использует датчики приближения и технологию бесключевого доступа. Сенсоры с водительской стороны могут отслеживать объекты, находящиеся рядом с автомобилем, и выводить на приборную панель соответствующие уведомления.

Система, ориентированная в первую очередь на людей с ограниченными возможностями, автоматически распознает владельца машины и открывает двери при его приближении или с помощью жестов. Закрыть двери из салона можно нажав кнопку, расположенную в потолочной консоли или с дисплея на центральной консоли. При этом статус каждой двери отображается на экране мультимедийного комплекса.

Лицом новой технологии стал Марк Ормрод, золотой медалист международных соревнований бывших и действующих военных Invictus Games.

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Встроенные с водительской стороны сенсоры различают столбы и другие объекты, препятствуя открытию и повреждению двери. Систему можно запрограммировать на автоматическое закрытие двери и ее блокировку, когда владелец отходит от автомобиля.

Ранее внедорожник Range Rover Sport, оснащенный системой автономного управления собственно разработки JLR, успешно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Автомобиль самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростные ограничения.

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