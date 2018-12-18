Jaguar Land Rover разработал автоматически открывающиеся двери

Система, ориентированная в первую очередь на людей с ограниченными возможностями, автоматически распознает владельца машины и открывает двери при его приближении или с помощью жестов. Закрыть двери из салона можно нажав кнопку, расположенную в потолочной консоли или с дисплея на центральной консоли. При этом статус каждой двери отображается на экране мультимедийного комплекса.
Встроенные с водительской стороны сенсоры различают столбы и другие объекты, препятствуя открытию и повреждению двери. Систему можно запрограммировать на автоматическое закрытие двери и ее блокировку, когда владелец отходит от автомобиля.
Ранее внедорожник Range Rover Sport, оснащенный системой автономного управления собственно разработки JLR, успешно проехал по одной из самых сложных трасс Великобритании — кольцевой Coventry Ring Road. Автомобиль самостоятельно справлялся с перестроениями, проездом перекрестков и развязок, соблюдая правила движения и скоростные ограничения.