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10:44

Jaguar Land Rover сомневается в перспективах внедорожников «на батарейках»

В концерне считают, что альтернативой «чистым» электрокарам могут быть автомобили на топливных элементах

© Land Rover
Исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс заявил Automotive News, что выпуск больших кроссоверов на электротяге может быть нецелесообразен из-за слишком тяжёлых аккумуляторных батарей, большого аэродинамического сопротивления и, как следствие, малого запаса хода.

В Jaguar Land Rover считают, что «чистые» электромобили могут быть неэффективны при превышении определённых габаритов транспортного средства. Роджерс полагает, что для создания большого внедорожника Range Rover с нулевым выбросом следует обратить внимание на автомобили, работающие на топливных элементах.

Позиция Роджерса объясняет то, что инженеры Land Rover не спешат переводить линейку моделей на «чистую» электротягу, ограничиваясь выпуском подключаемых гибридов. Впрочем, главный инженер Jaguar Land Rover признаёт, что у транспортных средств на топливных элементах будет будущее только в том случае, если водород научатся синтезировать с использованием возобновляемой энергии. Действующие установки, расщепляющие воду на водород и кислород, работают на электричестве.

Сегодня разработкой силовых установок на топливных элементах в числе прочих занимаются BMW совместно с Toyota. В 2022 году баварский концерн планирует выпустить первую партию вседорожников X5 и X7, работающих на водородном топливе.

Летом Jaguar Land Rover и BMW объявили о сотрудничестве в области разработки полностью электрических автомобилей, но не исключено, что партнёрство выйдет за рамки электрокаров, и концерны в будущем объединят усилия для создания транспортных средств на водороде.

Источники: Automotive News