Jaguar Land Rover сомневается в перспективах внедорожников «на батарейках»

В Jaguar Land Rover считают, что «чистые» электромобили могут быть неэффективны при превышении определённых габаритов транспортного средства. Роджерс полагает, что для создания большого внедорожника Range Rover с нулевым выбросом следует обратить внимание на автомобили, работающие на топливных элементах.

Позиция Роджерса объясняет то, что инженеры Land Rover не спешат переводить линейку моделей на «чистую» электротягу, ограничиваясь выпуском подключаемых гибридов. Впрочем, главный инженер Jaguar Land Rover признаёт, что у транспортных средств на топливных элементах будет будущее только в том случае, если водород научатся синтезировать с использованием возобновляемой энергии. Действующие установки, расщепляющие воду на водород и кислород, работают на электричестве.