У BMW появился X5, который работает на водороде

В области системы привода с использованием технологии водородных топливных элементов BMW сотрудничает с Toyota. Компании подписали соответствующее соглашение о партнерстве еще в 2016 году. На тот момент у баварцев уже был опыт производства подобных транспортных средств: за год до этого они выпустили ограниченную партию водородных 5-Series GT.

В январе 2017 года BMW Group и Toyota объединились с 11 ведущими энергетическими, транспортными и промышленными компаниями для запуска глобальной инициативы, получившей название «Водородный совет». Его целью стало «создание единого видения энергетической революции» и ее продвижение. На сегодняшний день в состав совета входят примерно 60 компаний.