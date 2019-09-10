У BMW появился X5, который работает на водороде

Подробностями о силовой установке в BMW пока не делятся. Известно только то, что в ее состав не входит двигатель внутреннего сгорания – на это указывает отсутствие патрубков выхлопной системы. В оформлении экстерьера также просматриваются элементы, указывающие на принадлежность кроссовера к i-линейке: колесные диски с синими акцентами и цвет кузова Mineral White.
В числе преимуществ автомобиля с установкой, работающей на топливных элементах – внушительный запас хода и быстрая заправка. Если современным электромобилям требуется на подзарядку более получаса, то бак водородного автомобиля можно заполнить всего за несколько минут.
В области системы привода с использованием технологии водородных топливных элементов BMW сотрудничает с Toyota. Компании подписали соответствующее соглашение о партнерстве еще в 2016 году. На тот момент у баварцев уже был опыт производства подобных транспортных средств: за год до этого они выпустили ограниченную партию водородных 5-Series GT.
В январе 2017 года BMW Group и Toyota объединились с 11 ведущими энергетическими, транспортными и промышленными компаниями для запуска глобальной инициативы, получившей название «Водородный совет». Его целью стало «создание единого видения энергетической революции» и ее продвижение. На сегодняшний день в состав совета входят примерно 60 компаний.