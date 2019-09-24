JLR разработал новый тип защитных перчаток

Используя собственные наработки в области 3D-печати, специалисты Jaguar Land Rover спроектировали и создали перчатки с решетчатой структурой, которые снижают мышечную усталость и в то же время довольно гибкие и удобные для ношения в течение рабочего дня.

Их применяют рабочие, занятые установкой различных зажимов и крепежных элементов. На основе отзывов сотрудников сейчас создается второй прототип перчаток с подушкой из материала D3O: в обычном состоянии этот полимер эластичен, но становится жестким при сильном физическом воздействии.