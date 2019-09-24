JLR разработал новый тип защитных перчаток

Используя собственные наработки в области 3D-печати, специалисты Jaguar Land Rover спроектировали и создали перчатки с решетчатой структурой, которые снижают мышечную усталость и в то же время довольно гибкие и удобные для ношения в течение рабочего дня.
Их применяют рабочие, занятые установкой различных зажимов и крепежных элементов. На основе отзывов сотрудников сейчас создается второй прототип перчаток с подушкой из материала D3O: в обычном состоянии этот полимер эластичен, но становится жестким при сильном физическом воздействии.
Согласно статистике, существует более 100 видов костно-мышечных травм. На производстве их доля составляет до 30 процентов, а в некоторых отраслях — до 40 процентов. При этом травмам такого рода подвергается 10 процентов населения Земли.
Использование различных вспомогательных и защитных приспособлений становится нормой отрасли. В 2017 году Ford начал испытания экзоскелетов на сборочных линиях заводов в США. А в начале сентября этого года Hyundai объявил о создании похожего устройства. Vest EXoskeleton (VEX) имеет полицентрическую ось,что исключает необходимость использования электрических сервоприводов, а по конструкции похож на ортез, медицинское приспособление для разгрузки повреждённого сустава или конечности.