Коллекцию из почти 500 автомобилей производителю передали в 2014 году

Пульс

Jaguar Land Rover продаст 100 классических машин из своей коллекции. И там есть Lada

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20 февраля 2018

Группа Jaguar Land Rover продаст сто классических автомобилей, которые ранее входили в коллекцию бизнесмена Джеймса Халла. Машины, среди которых есть даже «Лада», выставят на торги аукционного дома Brightwells, которые пройдут в конце марта в рамках мероприятия Bicester Heritage.

[Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м](https://motor.ru/selector/aucmashiny2017.htm)

Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м

Эти сто автомобилей являются частью коллекции из 543 машин, которые компания получила в собственность в 2014 году с целью «укрепления имиджа Jaguar и Land Rover по всему миру». Предположительно, сумма сделки составила 100 миллионов фунтов стерлингов.

Среди выставленных на продажу автомобилей значатся Austin Allegro Vanden Plas, шутинг-брейк Rover P6, Morris Minor, Chevette 2300 HS, редкий экземпляр купе Borgward Isabella, Lada Riva (2104) и прототип полноприводного Ferguson Scimitar.

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1950 Riley 2.5

1950 Riley 2.5

1960 Borgward Isabella Coupe

1960 Borgward Isabella Coupe

1960 Goggomobil T Sedan

1960 Goggomobil T Sedan

1952 Austin A70 Pickup

1952 Austin A70 Pickup

1977 Princess 2200 HL

1977 Princess 2200 HL

1960 Vauxhall Velox Estate

1960 Vauxhall Velox Estate

Помимо этого, на торги выставят катер Riva Piantoni образца 1960 года, пару сотен детских педальных автомобилей и несколько самолетов.

Фотография с сайта autoclassics.com

Фотография с сайта autoclassics.com

Музей Jaguar Land Rover находится на территории заводского ателье Special Operations. В помещении площадью 14 000 квадратных метров расположены мастерские, шоу-рум и клиентская зона. В ней выставлены классические модели: XK8, E-type, XJ220 и Land Rover Series I. В общей сложности на хранении в техническом центре находится более 500 автомобилей.

В декабре 2017 года Citroen выставил на продажу коллекцию концепт-каров и прототипов марки. Среди автомбилей были, например, футуристичный фургон Citroen Tubik, военный Iltis 1981 года, а также экономичный ECO 2000.

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