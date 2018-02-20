Jaguar Land Rover продаст 100 классических машин из своей коллекции. И там есть Lada

Группа Jaguar Land Rover продаст сто классических автомобилей, которые ранее входили в коллекцию бизнесмена Джеймса Халла. Машины, среди которых есть даже «Лада», выставят на торги аукционного дома Brightwells, которые пройдут в конце марта в рамках мероприятия Bicester Heritage.

Эти сто автомобилей являются частью коллекции из 543 машин, которые компания получила в собственность в 2014 году с целью «укрепления имиджа Jaguar и Land Rover по всему миру». Предположительно, сумма сделки составила 100 миллионов фунтов стерлингов.

Среди выставленных на продажу автомобилей значатся Austin Allegro Vanden Plas, шутинг-брейк Rover P6, Morris Minor, Chevette 2300 HS, редкий экземпляр купе Borgward Isabella, Lada Riva (2104) и прототип полноприводного Ferguson Scimitar.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 1950 Riley 2.5 1960 Borgward Isabella Coupe 1960 Goggomobil T Sedan 1952 Austin A70 Pickup 1977 Princess 2200 HL 1960 Vauxhall Velox Estate

Помимо этого, на торги выставят катер Riva Piantoni образца 1960 года, пару сотен детских педальных автомобилей и несколько самолетов.

Фотография с сайта autoclassics.com

Музей Jaguar Land Rover находится на территории заводского ателье Special Operations. В помещении площадью 14 000 квадратных метров расположены мастерские, шоу-рум и клиентская зона. В ней выставлены классические модели: XK8, E-type, XJ220 и Land Rover Series I. В общей сложности на хранении в техническом центре находится более 500 автомобилей.

В декабре 2017 года Citroen выставил на продажу коллекцию концепт-каров и прототипов марки. Среди автомбилей были, например, футуристичный фургон Citroen Tubik, военный Iltis 1981 года, а также экономичный ECO 2000.

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