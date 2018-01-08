Главные автомобильные сокровища года

Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м

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Машина Гитлера и Supra c V12: самые интересные машины, которые выставили на продажу в 2017-м

В 2017 году аукционные дома анонсировали продажу сразу нескольких интересных лотов. Среди них — легендарная Supra с V12, «Мерседес» Гитлера и единственный в своем роде Ferrari 365 GTB/4 Daytona. «Мотор» вспомнил эти и другие автомобили, которые смело можно назвать мечтой каждого коллекционера.
Иллюстрации: Из открытых источников
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