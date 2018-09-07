Jaguar Land Rover сделал современную «мультимедийку» для ретромоделей

Компания Jaguar Land Rover представила мультимедийный комплекс, предназначенный для установки в классические модели. Устройство Classic Infotainment System совместимо с отрицательным заземлением и предлагается в пяти вариантах дизайна, в том числе двух брендированных для Jaguar и двух для Land Rover.