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12:50

Jaguar Land Rover сделал современную «мультимедийку» для ретромоделей

Устройство оснащено радио, навигацией, сенсорным дисплеем и Bluetooth

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Компания Jaguar Land Rover представила мультимедийный комплекс, предназначенный для установки в классические модели. Устройство Classic Infotainment System совместимо с отрицательным заземлением и предлагается в пяти вариантах дизайна, в том числе двух брендированных для Jaguar и двух для Land Rover.

Блок информационно-развлекательной системы оснащен сенсорным дисплеем, радиомодулем, антенной для приема цифрового радиовещания, спутниковой навигацией и Bluetooth. За качество звучания отвечает встроенный усилитель с выходной мощностью 4х45 ватт.

В навигационную систему Classic Infotainment System уже предустановлены карты Европы на 32 языках. Системный язык можно переключать между английским, немецким, французским, итальянским, испанским и русским. Комплекс поддерживает подключение до четырех устройств по Bluetooth и синхронизацию списка контактов.

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Цена — 1200 фунтов стерлингов (107 тысяч рублей).

Ранее Jaguar анонсировал запуск мелкосерийного производства электрической версии классического спорткара E-Type, а также предложил владельцам оригинальных автомобилей также перевести их машины на электротягу.

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