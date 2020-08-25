Mercedes-Benz Майкла Джордана продали по цене нового Porsche 911 Turbo S

Начальная ставка на покупку автомобиля в цвете Green Black Metallic составляла всего 23 доллара. В ходе торгов, которые завершились в воскресенье, было получено 177 заявок, увеличивших цену почти в девять тысяч раз.

Автомобиль оборудован 18-дюймовыми хромированными колесными дисками и двойным выхлопом от Lorinser, люком на крыше с электроприводом, тормозными дисками и автоматической трансмиссией. В «топовое» для 1996 года оснащение входят сиденья с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности и руль с регулировкой по углу наклона.