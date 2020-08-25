Mercedes-Benz Майкла Джордана продали по цене нового Porsche 911 Turbo S

Начальная ставка на покупку автомобиля в цвете Green Black Metallic составляла всего 23 доллара. В ходе торгов, которые завершились в воскресенье, было получено 177 заявок, увеличивших цену почти в девять тысяч раз.
Автомобиль оборудован 18-дюймовыми хромированными колесными дисками и двойным выхлопом от Lorinser, люком на крыше с электроприводом, тормозными дисками и автоматической трансмиссией. В «топовое» для 1996 года оснащение входят сиденья с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности и руль с регулировкой по углу наклона.
Фото: eBay
S600 приводит в движение 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 389 лошадиных сил. На одометре 24-летнего купе числится более 252,6 тысячи километров.
Вместе с автомобилем покупатель получил документы, в которых указаны первоначальные владельцы – Майкл Джордан и его бывшая супруга Хуанита Ваной. Кроме этого, в салоне «шестисотого» Mercedes-Benz установлен телефон, при использовании которого на приборной панели отображается имя легенды НБА.
Кроме Mercedes-Benz S600 в автопарке Джордана в различное время чилились Chevrolet C4 Corvette и «юбилейный» ZR1 40th Anniversary Edition, Aston Martin DB7 Vantage Volante и DB9 Volante, Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, Mercedes-Benz SL55 AMG, Bentley Continental GT, а также Ferrari 550 Maranello, Ferrari 512 TR, Ferrari 599 GTB Fiorano и Porsche 911 Turbo Slant Nose.