Представительские седаны, которые свернули не туда

Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели

Нет ничего банальнее, чем сравнивать представительские седаны с деловым костюмом. Но это довольно точная аналогия! Сдержанные цвета, осторожное следование за модой, дорогие материалы и отсутствие рискованных экспериментов — уж таков этот жанр. Но это в жизни, а в фотошопе никаких границ и условностей нет. Да и постройка суперседанов обходится в стоимость электричества и капель против красных глаз. При должном уровне мастерства, конечно. Мы отобрали несколько виртуальных проектов, которые никогда не воплотятся в жизнь, зато выглядят до икоты правдоподобными.