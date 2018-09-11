Nissan Juke превратили во «внедорожник»

Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата). Коробка — вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.