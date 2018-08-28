Следующий Nissan Juke не будет похож на нынешний. Но дизайн останется необычным

«Новый Juke почти не похож на предшественника, – заявил в интервью Autocar шеф-дизайнер марки Альфонсо Альбаиса. – Он не похож ни на концепт-кар IMx, ни на Leaf. Это будет городской метеор со своим собственным особенным характером».
По предварительной информации, в основе следующего Nissan Juke будет лежать растянутая версия платформы, используемой на Renault Clio и Nissan Micra, но с полноприводной трансмиссией. В гамму двигателей войдут турбированные агрегаты, включая 900-кубовый трехцилиндровый мотор и 1,2-литровую «четверку». Также ожидается появление 1,5-литрового дизеля.
«Джук» выпускают с 2010 года. Недавно на заводе в Великобритании собрали миллионный экземпляр модели.