Водитель Kia Sorento попытался снять деньги, но уехал

Пульс

Посмотрите, как машина перепрыгивает через дорогу, отъехав от банкомата

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4 января 2018

Водитель в американском городе Рокфорд вылетел на своем внедорожнике Kia Sorento на дорогу, перепрыгнув через насыпь и бордюр, и перелетел через стоящий на дороге автомобиль. Запись инцидента, сделанную на видеорегистратор, опубликовал на YouTube пользователь Robb Brilbeck.

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Судя по координатам, обозначенным в видео, автомобиль находился около банкомата, в котором можно обналичить средства, не выходя из автомобиля. Простояв некоторое время около устройства, водитель открыл дверь, после чего автомобиль начал резко ускоряться и выехал на Ньюберг-роуд.

Видео пользователя Robb Brilbeck с youtube.com

В Jalopnik отмечают, что в результате случившегося никто не пострадал. Издание предполгает, что водитель ошибся, перепутав педали газа и тормоза. На это указывают, в частности, погасшие стоп-сигналы непосредственно перед ускорением.

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