Опубликовано 16 марта 2026, 19:17
К маленькому «Гелендвагену» приладят китайский моторчик

Mercedes-Benz тестирует кроссовер под кодовым названием «Baby G». Шпионы неоднократно замечали, что Mercedes-Benz ведёт тесты маленького «Гелендвагена» — компактного кроссовера, который чаще всего называют «Baby G». Ранее предполагалось, что «компакт» станет электромобилем: об этом можно судить по заглушенной решётке радиатора. Но сейчас появилась другая информация.
Mercedes-Benz Baby G
Алексей Кованов
В последнее время чистые электрокары по продажам проигрывают гибридам. И теперь Mercedes пересматривает свою стратегию развития: недавние сообщения указывают на то, что компания рассматривает возможность добавления гибридного варианта.

Логичнее всего будет применить четырехцилиндровый турбомотор 1.5 серии M252 — этот двигатель является первенцем нового семейства FAME (Family of Modular Engines), в разработке которого принимало участие подразделение китайской группы Geely.

С этим агрегатом обычно работает восьмиступенчатый преселективный «робот», в который встроен 48-вольтовый электромотор мощностью 27 л.с. Литий-ионная батарея имеет небольшую ёмкостью, чтобы аккумулятор поместился под сиденьем водителя.

Между тем, Geely показала внедорожник Galaxy Cruiser, который составит конкуренцию Land Rover Defender. Ожидается, что официальная премьера новинки на домашнем рынке состоится до конца 2026 года.