К маленькому «Гелендвагену» приладят китайский моторчик

В последнее время чистые электрокары по продажам проигрывают гибридам. И теперь Mercedes пересматривает свою стратегию развития: недавние сообщения указывают на то, что компания рассматривает возможность добавления гибридного варианта.

Логичнее всего будет применить четырехцилиндровый турбомотор 1.5 серии M252 — этот двигатель является первенцем нового семейства FAME (Family of Modular Engines), в разработке которого принимало участие подразделение китайской группы Geely.

С этим агрегатом обычно работает восьмиступенчатый преселективный «робот», в который встроен 48-вольтовый электромотор мощностью 27 л.с. Литий-ионная батарея имеет небольшую ёмкостью, чтобы аккумулятор поместился под сиденьем водителя.