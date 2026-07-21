«Кабан», но не Mercedes: в продаже появился новый российский внедорожник

В основе «Кабана» лежит грузовой внедорожник «Садко Next», который специалисты ателье «Автомастер» оборудовали цельнометаллическим кузовом.

В линейку доступных для заказа версий входят модификации для служб спасения, экспедиционных групп, охотников, вахтовиков и другие.

Машина оснащена 150-сильным турбодизелем ЯМЗ объёмом 4,4 литра, с которым состыкована 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Напомним, что "Кабаном" традиционно называют Mercedes-Benz W140. Седан получил такое прозвище благодаря своим массивным формам, внушительным габаритам и агрессивному характеру.

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