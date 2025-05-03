Kaiyi рассказала о будущих новинках и экспортных планах

Китайская марка провела глобальную бизнес-конференцию

Kaiyi рассказала о будущих новинках и экспортных планах. В Ибине состоялось встреча топ-менеджеров, на которой были раскрыты планы на пятилетку. До 2030 года Kaiyi выпустит пять новых продуктов и обновит существующие модели. Новинки заявлены для всех сегментов: седаны от компактного до представительского класса, кроссоверы от B- до D-класса; модели будут топливными, гибридными и полностью электрическими, с двумя и четырьмя ведущими колёсами.